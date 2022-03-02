Як пише Politeka.net, Володимир Путін оголосив Україні війну 7 днів тому. Поки українська армія займається захистом української землі, українські зірки підбадьорюють людей і ведуть антипропаганду. Так, Камалія, опублікувала у себе на сторінці в Instagram пост, в якому розповіла, на які хитрощі йде ворог.

На фото Камалія показала фейкове повідомлення, що Київ вже взято російськими солдатами.

"Почала з'являтися фейкова інформація! Хлопці, не ведіться, це інформаційна війна!",- підписала зірка кадр.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Скаржтеся!!! Щоб блокували!", "Прямо взяли і віддали", " Слава Україні! Київ наш і тільки наш!!!!Героям Слава!!!!!", "Таких потрібно відразу в бан, куди дивиться керівництво інсти", " значить, будуть атакувати Київ в черговий раз. Бережи Боже Україну та її захисників".

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