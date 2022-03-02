Как пишет Politeka.net, Владимир Путин объявил Украине войну 7 дней назад. Пока украинская армия занимается защитой украинской земли, украинские звезды подбадривают людей и ведут антипропаганду. Так, Камалия, опубликовала у себя на страничке в Инстаграм пост, в котором рассказала, на какие хитрости идет враг.

На фото Камалия показала фейковое сообщение, что Киев уже взят российскими солдатами.

"Начала появляться фейковая информация! Ребята, не ведитесь, это информационная война!", - подписала звезда кадр.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Жалуйтесь!!! Чтобы блокировали!", "Прямо взяли и отдали", "Слава Украине! Киев наш и только наш!!!!Героям Слава!!!!!", "Таких нужно сразу в бан, куда смотрит руководство инсты", "Значит, будут атаковать Киев в очередной раз. Береги Боже Украину и ее защитников".

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