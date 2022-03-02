Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про те, що відбувається в країні і закликала росіян протестувати проти путінського режиму.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна випустила нове емоційне звернення до росіян і закликала їх виходити на головні площі своїх міст проти війни. В останні дні телеведуча активно співпрацює з іншими зірками, а також інформує про те, що відбувається в країні.

"️️Росіяни, рятуйте себе, виходьте на вулиці️ ️ по буднях 19: 00. У вихідні 14: 00. Головні площі ваших міст! Максимально доносимо в російські джерела, друзі! Терміново репостим!» - писати Махати і звертається до всіх у відео.

У мережі підтримують:

"Правда і любов перемагають брехню і ненависть❤️🇺 🇦 🙏; Маша - ви крик душі всіх українців)👏; Слава Україні 🇺 🇦 Маша, Браво! Всі думки, почуття та емоції українського народу в одному відео🙏 🇺 🇦 💙 💛; Машуля, ви найкраща ❤ ️Слава Україні!; Люблю ще більше, ніж раніше!!!!Маша ❤️Дякую! Та кричить сьогодні кожен українець !!; Одна з найсильніших жінок країни 👏 Слава Україні🇺 🇦; Марія дякую вам щиросердно за правду і віру в перемогу. Ми переможемо, бо за нами правда. Слава Україні"»

Також Єфросиніна розповіла, що в ситуації, що склалася вона зводить до мінімуму своє занурення в новини і ніколи не читає їх перед сном.

"Погодьтеся, найстрашніше ми і так дізнаємося миттєво - для цього не обов'язково щохвилини відбивати в собі страх у численних телеграм каналах», - зазначила ведуча.

Вона також працює зі своїми страхами і панікою. Єфросиніна порадила людям відстежувати у себе такі стани і намагатися вириватися з них за допомогою приємного проведення часу.

Також ведуча намагається зосередитися на роботі і повсякденних справах.

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