Телеведущая Маша Ефросинина высказалась о происходящем в стране и призвала россиян протестовать против путинского режима.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина выпустила новое эмоциональное обращение к россиянам и призвала их выходить на главные площади своих городов против войны. В последние дни телеведущая активно сотрудничает с другими звездами, а также информирует о том, что происходит в стране.

«❗️Россияне, спасайте себя, выходите на улицы❗️ По будням 19:00. В выходные 14:00. Главные площади ваших городов! Максимально доносим в русские источники, друзья! Срочно репостим!» - пишет Маша и обращается ко всем в видео.

В сети поддерживают:

«Правда и любовь побеждают ложь и ненависть ❤️🇺🇦🙏; Маша – Вы крик души всех украинцев) 👏; Слава Украине 🇺🇦Маша, браво! Все мысли, чувства и эмоции украинского народа в одном видео 🙏🇺🇦💙💛; Машуля,вы лучшая ❤️ Слава Украине!; Люблю еще больше, чем раньше!!!!Маша ❤️Спасибо! Да кричит сегодня каждый украинец !!; Одна из самых сильных женщин страны 👏 Слава Украине 🇺🇦; Мария благодарю вас чистосердечно за правду и веру в победу. Мы победим, потому что за нами правда. Слава Украине».

Также Ефросинина рассказала, что в сложившейся ситуации она сводит к минимуму свое погружение в новости и никогда не читает их перед сном.

«Согласитесь, самое страшное мы и так узнаем мгновенно - для этого не обязательно ежеминутно отбивать в себе страх в многочисленных телеграмм каналах», - отметила ведущая.

Она также работает со своими страхами и паникой. Ефросинина посоветовала людям отслеживать у себя такие состояния и стараться вырываться из них при помощи приятного времяпровождения.

Также ведущая старается сосредоточиться на работе и повседневных делах.

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