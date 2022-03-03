Український співак Олексій Потапенко вирішив показати росіянам в цифрах, чому їм не слід боятися бунту.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко вирішив показати громадянам Росії наочно, чому їм не варто боятися виходити на мітинги і протестувати проти деспотичного режиму Путіна, який вирішив напасти на нашу країну. Зараз гинуть мирні громадяни, відважні військові і руйнуються міста України.

Потап вирішив не мовчати і показати в цифрах росіянам, чому не варто бути пасивним. Поки українці без зброї зупиняють танки і БТР собою і закривають міста тілами, росіяни все ще не вірять, що нашу країну дійсно піддають знищенню.

"Для Справжніх Росіян! Цифри на вашому боці!"- показав графіку Потап.

В мережі почали сперечатися:

"Може хоч так до них дійде! У хід пішла навіть математика! Слава Україні🇺 🇦; Слава Україні🔥 🇺 🇦; Хай живе Україна, будь міцною єдністю. Від імені іранського народу Я бажаю тобі всього кращого, народ України; Я не уявляю, як вам важко. Проте... Ми виходимо і нас б'ють; вони ніколи не прокинуться...; Занадто складна математика для росіян; Україна Тримайся!!! Ми разом сила! Ми переможемо! Слава Україні!».

Також співак Олег Винник записав відеозвернення до трьох народів-Росії, Білорусі, і України у зв'язку з військовими діями у нас.

"Росія, Білорусь, ви цинічно увірвалися в нашу мирну країну зі смертельною зброєю.Ваші діти гинуть на нашому чорноземі. Повстаньте! Вас мільйони! Нас, українців, не знищити! Ніколи Україна не буде чиєюсь! Ми сильні! Пишаюся нашими захисниками. Молимося за Україну. З нами БОГ!",- написав Олег Винник.

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