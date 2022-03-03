Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова вирішила розповісти про те, як зараз проходять її будні і яка обстановка в її родині.

Як передає Politeka.net, переможниця одного з сезонів" Холостяка " Даша Квіткова вирішила висловити свою позицію і також звернулася до близьких і шанувальників, закликавши їх згуртуватися і бути сильними. Даша разом з сім'єю і чоловіком Микитою Добриніним, а також їх маленьким сином не стали їхати з країни.

"Сьогодні ми набагато сильніші і згуртованіші, ніж вчора і коли або❤️🔥. З кожним днем ми міцнішаємо і стоїмо на ногах ще впевненіше. Голова вибухає від усього, що відбувається навколо. Але треба себе хоч трохи перемикати, тому що можна збожеволіти. Хочеться відчувати знову світло всередині і почати відчувати радість.

Ось, припустимо, сьогодні. Ми спали одягнені, але в будинку. Вночі, слава Богу, ми нікуди не вибігали. Вранці вся моя сім'я прокинулася, чоловік поцілував, а син мені посміхнувся-це зараз найбільше щастя! Дуже важливо продовжувати триматися разом, продовжувати бути людяними.

Краще піти від негативу в соціальних мережах. Нікому і нічого не доводити. Це марно. Там Путін. Ми тільки витрачаємо свої сили і енергію. Це не варто. Час розставить все на свої місця, люди самі прийдуть до правди і все зрозуміють. Хто кого водить за ніс.

Ми знаємо, що відбувається. Ми бачимо і відчуваємо. Як би не було важко, ми повинні вистояти і ми обов'язково це зробимо. З кожним вдихом-нехай йде паніка, а з кожним видихом – приходить спокій. Правда завжди переможе брехня. Життя переможе смерть, а світло – темряву» - зробила висновки Квіткова.

У новому пості Instagram телеведуча Марічка Падалко розповіла, що чоловік відправився на війну.

"Люблю, переживаю і вірю в перемогу. Я не знаю, як витримують жінки, у яких чоловіки на фронті роками. Як можна відволікатися від думок "живий", не дивитися постійно в телефон, не перевіряти, коли останній раз був в мережі. Мені цей тиждень здається вічним", - написала Марічка Падалко.

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