Победительница "Холостяка" Даша Квиткова решила рассказать о том, как сейчас проходят ее будни и какая обстановка в ее семье.

Как передает Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решиа высказать свою позицию и также обратилась к близким и поклонникам, призвав их сплотиться и быть сильными. Даша вместе с семьей и мужем Никитой Добрыниным, а также их маленьким сыном не стали уезжать из страны.

«Сегодня мы намного сильнее и сплоченнее, чем вчера и когда либо❤️‍🔥. С каждым днем ​​мы крепчаем и стоим на ногах еще увереннее. Голова взрывается от всего, что происходит вокруг. Но надо себя хоть немного переключать, потому что можно сойти с ума. Хочется чувствовать снова свет внутри и начать ощущать радость.

Вот, допустим, сегодня. Мы спали одетые, но в доме. Ночью, слава Богу, мы никуда не выбегали. Утром вся моя семья проснулась, муж поцеловал, а сын мне улыбнулся – это сейчас самое большое счастье! Очень важно продолжать держаться вместе, продолжать быть человечными.

Лучше уйти от негатива в социальных сетях. Никому и ничего не доказывать. Это бесполезно. Там путин головного мозга. Мы только тратим свои силы и энергию. Это не стоит. Время расставит все на свои места, люди сами придут к правде и все поймут. Кто кого водит за нос.

Мы знаем, что происходит. Мы видим и чувствуем. Как бы ни было тяжело, мы должны выстоять и мы обязательно это сделаем. С каждым вдохом – нехай уходит паника, а с каждым выдохом – приходит спокойствие. Правда всегда победит вранье. Жизнь победит смерть, а свет – тьму» - сделала выводы Квиткова.

В новом посте Инстаграм телеведущая Маричка Падалко рассказала, что муж отправился на войну.

"Люблю, переживаю и верю в победу. Я не знаю, как выдерживают женщины, у которых мужчины на фронте годами. Как можно отвлекаться от мыслей «жив ли», не смотреть постоянно в телефон, не проверять, когда последний раз был в сети. Мне эта неделя кажется вечной", - написала Маричка Падалко.

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