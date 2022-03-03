Как передает Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решиа высказать свою позицию и также обратилась к близким и поклонникам, призвав их сплотиться и быть сильными. Даша вместе с семьей и мужем Никитой Добрыниным, а также их маленьким сыном не стали уезжать из страны.
«Сегодня мы намного сильнее и сплоченнее, чем вчера и когда либо❤️🔥. С каждым днем мы крепчаем и стоим на ногах еще увереннее. Голова взрывается от всего, что происходит вокруг. Но надо себя хоть немного переключать, потому что можно сойти с ума. Хочется чувствовать снова свет внутри и начать ощущать радость.
Вот, допустим, сегодня. Мы спали одетые, но в доме. Ночью, слава Богу, мы никуда не выбегали. Утром вся моя семья проснулась, муж поцеловал, а сын мне улыбнулся – это сейчас самое большое счастье! Очень важно продолжать держаться вместе, продолжать быть человечными.
Лучше уйти от негатива в социальных сетях. Никому и ничего не доказывать. Это бесполезно. Там путин головного мозга. Мы только тратим свои силы и энергию. Это не стоит. Время расставит все на свои места, люди сами придут к правде и все поймут. Кто кого водит за нос.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
РФ и Беларусь попросили вернуть их "добро": что ответили в Украине
"Вагоны уже находятся на станциях": в УЗ рассказали, как будут вывозить тысячи тел оккупантов
Хакеры отключили Россию от своих спутников: контроля больше нет
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
Мы знаем, что происходит. Мы видим и чувствуем. Как бы ни было тяжело, мы должны выстоять и мы обязательно это сделаем. С каждым вдохом – нехай уходит паника, а с каждым выдохом – приходит спокойствие. Правда всегда победит вранье. Жизнь победит смерть, а свет – тьму» - сделала выводы Квиткова.
В новом посте Инстаграм телеведущая Маричка Падалко рассказала, что муж отправился на войну.
"Люблю, переживаю и верю в победу. Я не знаю, как выдерживают женщины, у которых мужчины на фронте годами. Как можно отвлекаться от мыслей «жив ли», не смотреть постоянно в телефон, не проверять, когда последний раз был в сети. Мне эта неделя кажется вечной", - написала Маричка Падалко.
Напомним, украинцы борются с захватчиками, похищают технику и не сдаются: «Пусть у себя порядок наводят»
Как сообщала Politeka, колонну противника превратили в пепел: кадры мести ВСУ
Также Politeka писала, что в России паника: из страны начинает бежать "элита" и окружение Путина