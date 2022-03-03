Катерина Осадча вирішила раз і назавжди розвінчати міфи з приводу події в Луганську і Донецьку вісім років тому.

Як пише Politeka.net, знаменита телеведуча Катя Осадча вирішила розповісти про одну з найскандальніших тем серед провокаторів і відповіла на приївся питання: "де ви були вісім років тому?". Таким чином зазвичай користувачі Мережі з проросійською позицією намагаються виправдати вбивства мирних громадян в Україні.

"Де ви були вісім років? Зараз в коментарях дуже багато як ботів, так і людей реальних з таким питанням. Давайте зрозуміємо раз і завжди, що російська агресія, відкрита анексія Криму, підтримка сепаратизму на Донбасі. ні, не можна якщо навіть дуже хочеться відділятися від своєї країни, є закони, є міжнародне право.

Україну Росія розриває на частини вже 8 років. Російські солдати, Ідіть додому. Матері російських солдатів, ваші діти злочинці, забирайте їх додому, поки не пізно " - пише Катерина.

У мережі підтримують.

"Спасибі велике ❤це справжня правда, дай Бог, що б почули всі куточки світу вас❤; 🙏 все буде добре ми сила! Скоро Росія все зрозуміє!; Катя, які правильні слова ви говорите. Повністю згодна; спасибі, Катя 🙏; вони всі як один пишуть один і той же текст😭; Катя, спасибі, що озвучили те, що я теж хотіла б всім друзям з Росії розповісти; 🙏 🏻 🇺 🇦 нехай вони нас почують і почнуть діяти🙏 🏻».

Також переможниця одного з сезонів" Холостяка " Даша Квіткова вирішила висловити свою позицію і також звернулася до близьких і шанувальників, закликавши їх згуртуватися і бути сильними.

Даша разом з сім'єю і чоловіком Микитою Добриніним, а також їх маленьким сином не стали їхати з країни. Зараз вони продовжують мотивувати шанувальників.

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