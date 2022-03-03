Катерина Осадчая решила раз и навсегда развенчать мифы по поводу произошедшего в Луганске и Донецке восемь лет назад.

Как пишет Politeka.net, знаменитая телеведущая Катя Осадчая решила рассказать об одномй из самых скандальных тем среди провокаторов и ответила на приевшийся вопрос: "Где вы были восемь лет назад?". Таким образом обычно пользователи сети с пророссийской позицией пытаются оправдать убийства мирных граждан в Украине.

«Где вы были восемь лет? Сейчас в комментариях очень много как ботов, так и людей реальных с таким вопросом. Давайте поймем раз и всегда, что российская агрессия, открытая анексия Крыма, поддержка сепаратизма на Донбассе. нет, нельзя если даже очень хочется отделяться от своей страны, есть законы, есть международное право.

Украину Россия разрывает на части уже 8 лет. Русские солдаты, идите домой. Матери русских солдат, ваши дети преступники, забирайте их домой, пока не поздно» - пишет Катерина.

В сети поддерживают.

«Спасибо большое ❤это истинная правда , дай Бог, что бы услышали все уголки мира Вас❤; 🙏 все будет хорошо мы сила! Скоро Россия все поймет!; Катя, какие правильные слова вы говорите. Полностью согласна; Спасибо, Катя 🙏; они все как один пишут один и тот же текст😭; Катя, спасибо, что озвучили то, что я тоже хотела бы всем друзьям из России рассказать; 🙏🏻🇺🇦 пусть они нас услышат и начнут действовать 🙏🏻».

Также победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решиа высказать свою позицию и также обратилась к близким и поклонникам, призвав их сплотиться и быть сильными.

Даша вместе с семьей и мужем Никитой Добрыниным, а также их маленьким сыном не стали уезжать из страны. Сейчас они продолжают мотивировать поклонников.

Напомним, Оккупанты расставляют ловушки, украинцев предупредили об опасности: "Враг очень коварен".

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