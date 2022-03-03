Настя Каменських розповіла, як страждають маленькі діти через напад Росії на Україну, а також закликала матерів з Росії задуматися.

Настя Каменських, яка є відомою українською співачкою і дружиною артиста і продюсера Потапа, вирішила розповісти, як страждають діти від військової агресії з боку РФ, пише Politeka.net. Артистка опублікувала спеціальний пост в Instagram.

"Життя кожної української дитини змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Матюки були змушені ночувати в підвалах і бомбосховищах, кидати свої будинки, щоб рятувати своїх дітей.

Але чимало діток і досі перебуває в епіцентрах бойових дій, днями ховаючись від обстрілів у бомбосховищах, підвалах будинків та станціях метро.

З початку повномасштабної війни Росія вбила вже 16 українських дітей. Ще 45 отримали травми. Цей випуск ми зробили спеціально російською, щоб у вас була можливість поділитися ним зі знайомими в Росії, якщо ще у когось такі залишилися» - пише Настя Каменських.

Нагадаємо, з метою психологічної підтримки громадян України, які страждають від наслідків збройної агресії Росії запустили цілодобову безкоштовну інтернет-платформу психологічної допомоги «Розкажи мені».

Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, є ознаки депресії, залишайте заявку на платформі «Розкажи мені» і чекайте зворотного зв'язку від фахівця. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і відправити заявку через сайт.

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