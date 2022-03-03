Настя Каменских рассказала, как страдают маленькие дети из-за нападения России на Украину, а также призвала матерей из России задуматься.

Настя Каменских, которая является известной украинской певицей и супругой артиста и продюсера Потапа, решила рассказать, как страдают дети от военной агрессии со стороны РФ, пишет Politeka.net. Артистка опубликовала специальный пост в Инстаграм.

«Жизнь каждого украинского ребёнка изменилась 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Матеря были вынуждены ночевать в подвалах и бомбоубежищах, бросать свои дома, чтобы спасать своих детей.

Но немало деток и до сих пор находится в эпицентрах боевых действий, днями прячась от обстрелов в бомбоубежищах, подвалах домов и станциях метро.

С начала полномасштабной войны Россия убила уже 16 украинских детей. Ещё 45 получили травмы. Этот выпуск мы сделали специально на русском, чтобы у вас была возможность поделиться им со знакомыми в России, если еще у кого-то такие остались» - пишет Настя Каменских.

Напомним, с целью психологической поддержки граждан Украины, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России запустили круглосуточную бесплатную интернет-платформу психологической помощи «Расскажи мне».

Если вы чувствуете тревогу, панические атаки, есть признаки депрессии, оставляйте заявку на платформе «Расскажи мне» и ожидайте обратной связи от специалиста. Для получения помощи нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт.

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