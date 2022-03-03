Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як зв'язатися зі зниклими росіянами, які виїхали на "навчання" і опинилися в Україні.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна продовжує інформувати росіян про те, що відбувається в Україні, після нападу військ РФ. Зірка чесно показує кадри розрухи, кадри з полоненими і закликає звернути увагу росіян на свою пасивність. Це коштує життя дітям по обидві сторони кордону.

У Росії можуть ввести воєнний стан - це військово зобов'яже всіх цивільних, пише Єфросиніна. Вона просить російських жінок не допустити цього, щоб у них диктаторським наказом забрали чоловіків на вірну смерть! З введенням воєнного стану в Росії діти приречені на безотцовщіну.

"Вже 9000 тіл ваших чоловіків лежать на наших землях, і їх, в кращому випадку, спалюють! Але вам про них точно ніколи не розкажуть - у вас навіть заблокований канал пошуку зниклих солдатів! В Україні є гаряча лінія! Ось, користуйтеся! Але не пускайте до нас тих, хто зараз з вами поруч - дивіться це відео до кінця!

️ ️ Гаряча телефонна лінія для родичів російських солдатів і офіцерів:

+ 380894201860

+ 380894201861

+ 380894201862

На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи живі ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або як вирішити питання про те, коли і як Ви зможете забрати тіло загиблого родича» - пише Маша Єфросиніна.

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