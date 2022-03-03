Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как связаться с пропавшими россиянами, уехавшими на "учения" и оказавшимися в Украине.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина продолжает информировать Россиян о происходяем в Украине, после нападения войск РФ. Звезда честно показывает кадры разрухи, кадры с пленными и призывает обратить внимание россиян на свою пассивность. Это стоит жизни детям по обе стороны границы.

В России могут ввести военное положение - это военно обяжет всех гражданских, пишет Ефросинина. Она просит российских женщин не допустить этого, чтобы у них диктаторским приказом забрали мужчин на верную смерть! С введением военного положения в России дети обречены на безотцовщину.

«Уже 9000 тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их, в лучшем случае, сжигают! Но вам о них точно никогда не расскажут - у вас даже заблокирован канал поиска пропавших солдат! В Украине есть горячая линия! Вот, пользуйтесь! Но не пускайте к нам тех, кто сейчас с вами рядом- смотрите это видео до конца!

❗️Горячая телефонная линия для родственников российских солдат и офицеров:

+ 380894201860

+ 380894201861

+ 380894201862

На этой горячей линии Вы сможете узнать о том, живы ли ваши родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или как решить вопрос о том, когда и как вы сможете забрать тело погибшего родственника» - пишет Маша Ефросинина.

Напомним, в семье Ольги Сумской произошла трагедия

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