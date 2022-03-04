Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, 2 березня в ефірі телеканалу ICTV давав коментар ведучому в рамках прямого ефіру загального інформаційного марафону, який показують українські телеканали, з під'їзду свого будинку на Хрещатику.
"У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова. О боги, яке щастя! Ця карлиця, що виляє жопою, стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили", - сказав він.
Данилко додав, що, на його думку, навіть у такій жахливій ситуації необхідно "культивувати позитив навколо себе".
"Хочу сказати нашим артистам, які, буває, роблять якісь звернення-ну поплачте за кадром, а в кадрі скажіть якусь корисну інформацію, яка потрібна буде людям. Я за те, щоб без будь – якої паніки, спокійно, впевнено", - зазначив він.
Данилко підкреслив, що впевнений у перемозі України.
"Я настільки вірю в нашу перемогу! Все складається так, що, повірте, ось все буде добре!"- сказав артист.
Нагадавши, Данилко наочно показав масштаб українського героїзму в ці дні: "Усвідомте"
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