Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, 2 марта в эфире телеканала ICTV давал комментарий ведущему в рамках прямого эфира общего информационного марафона, который показывают украинские телеканалы, из подъезда своего дома на Крещатике.



"У меня сегодня радостное событие! Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю, я его называю кастрюлей, Владимира Соловьева. О боги, какое счастье! Эта карлица, виляющая жопой, столько нанесла вреда людям! Наконец его забанили", – сказал он.

Данилко добавил, что, по его мнению, даже в такой ужасной ситуации необходимо "культивировать позитив вокруг себя".



"Хочу сказать нашим артистам, которые, бывает, делают какие-то обращения – ну поплачьте за кадром, а в кадре скажите какую-нибудь полезную информацию, которая нужна будет людям. Я за то, чтобы без всякой паники, спокойно, уверенно", – отметил он.





Данилко подчеркнул, что уверен в победе Украины.



"Я настолько верю в нашу победу! Все складывается так, что, поверьте, вот все будет хорошо!" – сказал артист.

Напомним, Данилко наглядно показал масштаб украинского героизма в эти дни: "Осознайте"

Как сообщала Politeka, Лобода в слезах обратилась к россиянам, кадры: "Последние пять дней…"

Также Politeka писала, что Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций: "Я бы хотел российским людям сказать..."