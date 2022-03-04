Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко ( Потап) - успішний український продюсер і виконавець. Артист з початку війни, яку оголосила Росія Україні, активно підтримує українських захисників і Україну. Через жорстку позицію Олексія йому почали надходити погрози від невідомих людей. Одну з таких Потапенко опублікував у себе на сторінці.

"Ми тебе знайшли. Чекай гостей", - написано було в повідомленні, скрін якого Потап опублікував.

"О! Пішли Погрози! Значить ми все робимо правильно! Значить голоси, які розповідають правду чутні! Значить ми будемо продовжувати говорити про жах війни, яку почала Росія! І те ,що ми захищаємо нашу Землю - справа честі , справа совісті ,справа кожного ,хто любить Україну,знаю , що я не один такий ,загрози полетіли в бік всіх, хто відкриває очі на «спец.операцію", яка є Геноцидом і війною, з боку Путіна. Раніше я б напевно занервував би, але дивлячись на кадри з Чернігова,які я вам покажу в наступному пості, виникає тільки злість і ненависть до тих,хто несе війну! Україно тримайся рідненька! Підтримувати твій дух, запалювати серця для мене найвеличніша честь і місія !!СЛАВА УКРАЇНІ", - написано було в публікації.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Без паляниці не чекай", "Байкатар", "очманіти, яке воно унікальне", "бережіть себе".

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