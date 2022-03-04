Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский продюсер и исполнитель. Артист с начала войны, которую объявила Россия Украине, активно поддерживает украинских защитников и Украину. Из-за жесткой позиции Алексея ему начали поступать угрозы от неизвестных людей. Одну из таких Потапенко опубликовал у себя на страничке.

"Мы тебя нашли. Жди гостей", - написано было в сообщении, скрин которого Потап опубликовал.

"О! Пошли Угрозы! Значит мы все делаем правильно! Значит Голоса ,которые рассказывают правду слышны! Значит мы будем продолжать говорить об Ужасе Войны ,которую начала Россия! И то,что мы защищаем нашу Землю - дело чести ,дело совести , дело каждого ,кто любит Украину ,знаю,что я не один такой , угрозы полетели в сторону всех ,кто открывает глаза на «спец.операцию»,которая является Геноцидом и Войной ,со стороны Путина. Раньше я бы наверное занервничал бы, но глядя на кадры из Чернигова,которые я вам покажу в следующем посте, возникает только злость и ненависть к тем,кто несет войну! Украина тримайся рідненька! Підтримувати твій дух,запалювати серця для мене найвеличніша честь і місія !!СЛАВА УКРАЇНІ", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Без паляниці не жди", "Байкатар", "Обалдеть, какое оно уникальное", "Берегите себя".

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