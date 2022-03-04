Телеведуча Леся Нікітюк звернулася до росіян в новому пості, поділившись у себе на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Росія 24 лютого оголосила війну Україні, направивши свої окупаційні війська. Українські воїни боронять нашу країну від російських військ, а найвідоміші люди країни продовжують звертатися до своїх російських колег і людей. Так, нове звернення записала Леся Нікітюк, опублікувавши його в Instagram.

"Фанати з Росії. Мене звати Леся Іванівна Нікітюк. Ви проживали зі мною подорожі, досягнення, розчарування, але те що відбувається зараз в моїй країні, ви не можете зі мною пережити - це треба бачити. А бачити ви цього не можете, тому що ваші телеканали вам цього не показують, вони вам нахабно брешуть, давайте я вам розповім, як почався наш ранок. Нашого сьогоднішній ранок почався з того, що російські танки обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, в десять разів могутніше, ніж Чорнобильська, якщо вона вибухне, ударна хвиля аж до Уралу", - сказала Леся у відео.

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