Телеведущая Леся Никитюк обратилась к россиянам в новом посте, поделившись у себя на страничке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Россия 24 февраля объявила войну Украине, направив свои оккупационные войска. Украинские воины боронят нашу страну от российских войск, а самые известные люди страны продолжают обращаться к своим российским коллегам и людям. Так, новое обращение записала Леся Никитюк, опубликовав его в Инстаграм.

"Фанаты из России. Меня зовут Леся Ивановна Никитюк. Вы проживали со мной путешествия, достижения, разочарования, но то что происходит сейчас в моей стране, вы не можете со мной пережить - это надо видеть. А видеть вы этого не можете, потому что ваши телеканалы вам этого не показывают, они вам нагло врут, давайте я вам расскажу, как началось наше утро. Нашего сегодняшнее утро началось с того, что российские танки обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, самую большую в Европе, в десять раз мощнее, чем чернобыльская, если она взорвется, ударная волна аж до Урала", - сказала Леся в видео.

Напомним, Никитюк в слезах высказала все, что думает о ситуации с РФ

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