Катя Осадча розповіла, як діти страждають через обстріли з боку агресора, і як допомогти маленьким українцям у боротьбі за життя.

Як передає Politeka.net, Катерина Осадча вирішила обговорити те, як страждають через бойові дії діти і як люди можуть їм допомогти пережити нелегкий час. Записавши звернення, артистка отримала багато відгуків.

"Війна-найжахливіше, що може статися в житті дітей, це можна порівняти з втратою батьків. Через обстріли, завали і страхи війни губляться діти. Ми зробили телеграм канал з пошуку дітей:

https://t.me/dity_sos

Ми будемо максимально оперативно перевіряти і викладати інформацію» - пише Катерина.

У мережі також обговорили: "Вибачте, ніколи не робила і зараз вчуся на ходу; Катя, спасибі. Поширили у волонтерських групах!; Дуже важлива дія в цей непростий час для українських родин. Нехай Бог береже вас і вашу сім'ю. 💙 💛 🙏 🏼 ; Слід написати дані про батьків, номер телефонів все рідних і покласти дітям в кишеню або пришити до одягу. Бо в стані стресу старші не можуть нічого пригадати не те щоб маленькі!!!!!; Катя, спасибі 💙 💛 сил Вам і мирного неба!; Це дуже цінно!; Господи збережи! Діти ж ні в чому не винні!».

Також Настя Каменських звернулася до росіян і спробувала звернути їхню увагу на кілька важливих тем. Зокрема, мова зайшла про людей, які підтримують політику РФ.

"Почитайте, обміркуйте, подивіться будь-які джерела, крім вашого ТБ. Ви зрозумієте відповідь на ці питання. Та вам складно усвідомити після стількох років пропаганди і брехні, але це той момент, коли пора від неї вам позбавлятися заради вашого ж майбутнього" - запевнила Каменських.

Нагадавши, ЗСУ показали знищену техніку окупантів неподалік Києва.

Як повідомляла Politeka, українці збили ще кілька літаків і вертольотів агресора.

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