Катя Осадчая рассказала, как дети страдают из-за обстрелов со стороны агрессора, и как помочь маленьким украинцам в борьбе за жизнь.

Как передает Politeka.net, Катерина Осадчая решила обсудить то, как страдают из-за боевых действий дети и как люди могут им помочь пережить нелегкое время. Записав обращение, артистка получила много откликов.

«Война – самое ужасное, что может произойти в жизни детей, это можно сравнить с потерей родителей. Из-за обстрелов, завалов и страхов войны теряются дети. Мы сделали телеграмм канал по поиску детей:

https://t.me/dity_sos

Мы будем максимально оперативно проверять и выкладывать информацию» - пишет Катерина.

В сети также обсудили: «Извините, никогда не делала и сейчас учусь на ходу; Катя, спасибо. Распространили в волонтерских группах!; Очень важно действие в это непростое время для украинских семей. Пусть Бог хранит вас и вашу семью. 💙💛🙏🏼; Следует написать данные о родителях, номере телефонов все родных и положить детям в карман или пришить к одежде. Ибо в состоянии стресса старшие не могут ничего припомнить не то чтобы маленькие!!!!!; Катя, спасибо 💙💛 Сил Вам и мирного неба!; Это очень ценно!; Господи сохрани! Дети же ни в чем не виноваты!».

Также Настя Каменских обратилась к россиянам и попыталась обратить их внимание на несколько важных тем. В частности, речь зашла о людях, поддерживающих политику РФ.

"Почитайте, обдумайте, посмотрите любые источники, кроме вашего тв. Вы поймете ответ на эти вопросы. Да вам сложно осознать после стольких лет пропаганды и лжи, но это тот момент, когда пора от нее вам избавляться ради вашего же будущего" - уверила Каменских.

Напомним, ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов недалеко от Киева.

Как сообщала Politeka, украинцы сбили еще несколько самолетов и вертолетов агрессора.

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