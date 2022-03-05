Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою. Зірка активно підтримує українців з першого дня війни, допомагаючи інформаційно висвітлювати події в Україні. На нових кадрах в Instagram Нікітюк показала, яке нещастя сталося.
"Світла пам'ять героям. Максим з товаришем і дівчинкою були розстріляні впритул російським танком, коли вони в Бучі під'їжджали передати продукти тим, хто цього потребував", - написала зірка.
"Це їх останнє фото перед поїздкою. Це друзі мого близького друга. Що ж Ви робите. Вічна пам'ять волонтерам", - написала на другому сторіс Леся.
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