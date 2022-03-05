Телеведущая Леся Никитюк показала фото в блоге и рассказала о своем несчастье.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей. Звезда активно поддерживает украинцев с первого дня войны, помогая информационно освещать события в Украине. На новых кадрах в Инстаграм Никитюк показала, какое несчастье произошло.

"Светлая память героям. Максим с товарищем и девочкой были расстреляны в упор российским танком, когда они в Буче подъезжали передать продукты тем, кто в этом нуждался", - написала звезда.

"Это их последнее фото перед поездкой. Это друзья моего близкого друга. Что же вы делаете. Вечная память волонтерам", - написала на втором сторис Леся.

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