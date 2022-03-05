Як пише Politeka.net, українці 10-й день борються за незалежність з Росією. Олексій Потапенко активно підтримує українців, як і свою підтримку висловив Макс Барських. Але до нього відразу звернувся репер Тіматі, який використовував не найприємніші слова до українського виконавця. Після цього Потап захистив Макса і сам записав звернення до Тіматі. Останній мовчати не став і записав звернення до Потапа.
"Акуратніше, братан", - прозвучало у відеозверненні Тіматі, де він обзивав Барських.
Олександр Пономарьов відразу прокоментував публікацію: "а хто це?",
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Вікторія Булітко з "Дизель шоу" теж прокоментувала публікацію:
"Відчуваєш тільки сором за таке. Звичайно, вони нас не розуміють . Щось далеко від добра, розвитку, терпимості, цивілізації".
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