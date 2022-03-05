Олексій Потапенко (Потап), який захистив Макса Барських перед Тіматі, коли він підтримав Україну, показав, як йому відповів російська зірка.

Як пише Politeka.net, українці 10-й день борються за незалежність з Росією. Олексій Потапенко активно підтримує українців, як і свою підтримку висловив Макс Барських. Але до нього відразу звернувся репер Тіматі, який використовував не найприємніші слова до українського виконавця. Після цього Потап захистив Макса і сам записав звернення до Тіматі. Останній мовчати не став і записав звернення до Потапа.

"Акуратніше, братан", - прозвучало у відеозверненні Тіматі, де він обзивав Барських.

Олександр Пономарьов відразу прокоментував публікацію: "а хто це?",

Боксер Марина Мороз теж не стала мовчати: "Потап красава, Тіматі...."

Вікторія Булітко з "Дизель шоу" теж прокоментувала публікацію:

"Відчуваєш тільки сором за таке. Звичайно, вони нас не розуміють . Щось далеко від добра, розвитку, терпимості, цивілізації".

Нагадаємо, виїхати з Києва або залишитися: ведуча" 1+1 " Таран торкнулася болючої теми

А ще Politeka повідомляла, що воїн ЗСУ знищив три вертольоти окупантів

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк повідомила про нещастя



