Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук з початку війни в Україні підтримує українських військових. Зірка цього разу поділиться відео, на якому показав Запоріжжя, де городяни зібралися на вулиці, щоб записатися в тероборону.
"Біля цирку купа бажаючих отримати зброю. Просто давно не бачив такого натовпу", - сказав голос за кадром.
"Бажаючі записатися в терроборону Запоріжжя.
Кожен з нас – це Україна", - написав Остапчук.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ого", "Слава Україні", "Козаки наші", "ціла армія", " навіть сльози на очах, Слава Україні. Ви найкращі захисники в світі, молимося за вас", "пишаюся", "моє рідне місто, пишаюся і плачу".
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