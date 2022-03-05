Ведучий шоу" Маска " Володимир Остапчук показав, яка черга вишикувалася записатися в тероборону Запоріжжя.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук з початку війни в Україні підтримує українських військових. Зірка цього разу поділиться відео, на якому показав Запоріжжя, де городяни зібралися на вулиці, щоб записатися в тероборону.

"Біля цирку купа бажаючих отримати зброю. Просто давно не бачив такого натовпу", - сказав голос за кадром.

"Бажаючі записатися в терроборону Запоріжжя.

Кожен з нас – це Україна", - написав Остапчук.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ого", "Слава Україні", "Козаки наші", "ціла армія", " навіть сльози на очах, Слава Україні. Ви найкращі захисники в світі, молимося за вас", "пишаюся", "моє рідне місто, пишаюся і плачу".

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