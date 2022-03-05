Як пише Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова залишилася разом з сім'єю в Україні, нікуди не поїхала і продовжує бути вдома з близькими, дитиною і чоловіком. Також вона розповідає про те, як вони вчаться радіти дрібницям під час воєнного стану.

«А це ми вдома за кілька днів до того, як на нашу країну напала Росія. Господи! Я просто молюся, щоб це швидше закінчилося і ми повернулися в наш будинок.

Я молюся, щоб свої перші кроки наш син зробив саме в нашому будинку, а не де-небудь в притулок» - поділилася думками Квіткова цим днем, п'ятого березня.

"Сьогодні ми набагато сильніші і згуртованіші, ніж вчора і коли або❤️🔥. З кожним днем ми міцнішаємо і стоїмо на ногах ще впевненіше. Голова вибухає від усього, що відбувається навколо. Але треба себе хоч трохи перемикати, тому що можна збожеволіти. Хочеться відчувати знову світло всередині і почати відчувати радість.

Ось, припустимо, сьогодні. Ми спали одягнені, але в будинку. Вночі, слава Богу, ми нікуди не вибігали. Вранці вся моя сім'я прокинулася, чоловік поцілував, а син мені посміхнувся-це зараз найбільше щастя! Дуже важливо продовжувати триматися разом, продовжувати бути людяними» - зробила висновки Квіткова раньше.

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