Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова осталась вместе с семьей в Украине, никуда не уехала и продолжает быть дома с близкими, ребенком и мужем. Также она рассказывает о том, как они учатся радоваться мелочам во время военного положения.

«А это мы дома за несколько дней до того, как на нашу страну напала Россия. Господи! Я просто молюсь, чтобы это скорее закончилось и мы вернулись в наш дом.

Я молюсь, чтобы свои первые шаги наш сын сделал именно в нашем доме, а не где-нибудь в убежище» - поделилась мыслями Квиткова этим днем, пятого марта.

«Сегодня мы намного сильнее и сплоченнее, чем вчера и когда либо❤️‍🔥. С каждым днем ​​мы крепчаем и стоим на ногах еще увереннее. Голова взрывается от всего, что происходит вокруг. Но надо себя хоть немного переключать, потому что можно сойти с ума. Хочется чувствовать снова свет внутри и начать ощущать радость.

Вот, допустим, сегодня. Мы спали одетые, но в доме. Ночью, слава Богу, мы никуда не выбегали. Утром вся моя семья проснулась, муж поцеловал, а сын мне улыбнулся – это сейчас самое большое счастье! Очень важно продолжать держаться вместе, продолжать быть человечными» - сделала выводы Квиткова ранее.

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