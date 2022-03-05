Маша Єфросиніна закликала росіян до протесту і звернула увагу на важливі речі.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна продовжує інформувати росіян про те, що творять окупанти в Україні, як руйнують мирну землю і вбивають жителів ні за що. Також вона закликає одуматися пасивних громадян РФ і вийти нарешті на протести.

"️️Друзі, не здаємося, репостим❗️ Завтра о 14: 00 організовуються мітинги в Москві і Петербурзі та інших містах! Якщо у росіян вийде більше ста тисяч на кожну площу, є шанс припинити це безумство.

Вся еліта країну кинула! Всі незалежні медіа заблоковані. Народний бунт-єдине, що залишилося!"- пише Маша під відео.

У мережі обговорюють: «у них з сьогоднішнього дня діє закон про 15 років за слово»війна". Ще більше смоктати будуть; Машенька спасибі тобі рідна❤❤; Слава Україні 💙; 💛Україна найбільше!!!💛 💙 ; спасибі за всю твою роботу, вона точно не дарма зроблена, до когось достукалася точно🙏 🇺 🇦; 100% правда, але там нікому думати; мовчання знак згоди, Подумайте про це 😔».

Зірка чесно показує кадри розрухи, кадри з полоненими і закликає звернути увагу росіян на свою пасивність. Це коштує життя дітям по обидві сторони кордону.

У Росії можуть ввести воєнний стан - це військово зобов'яже всіх цивільних, пише Єфросиніна. Вона просить російських жінок не допустити цього, щоб у них диктаторським наказом забрали чоловіків на вірну смерть! З введенням воєнного стану в Росії діти приречені на безотцовщіну.

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