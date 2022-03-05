Маша Ефросинина призвала россиян к протесту и обратила внимание на важные вещи.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина продолжает информировать россиян о том, что творят оккупанты в Украине, как разрушают мирную землю и убивают жителей ни за что. Также она призывает одуматься пассивных граждан РФ и выйти наконец-то на протесты.

«❗️Друзья, не сдаемся, репостим❗️ Завтра в 14:00 организовываются митинги в Москве и Петербурге и других городах! Если у россиян выйдет более ста тысяч на каждую площадь, есть шанс прекратить это безумие.

Вся элита страну бросила! Все независящие медиа заблокированы. Народный бунт- единственное, что осталось!» - пишет Маша под видео.

В сети обсуждают: «В них с сегодняшнего дня действует закон о 15 годах за слово «война». Еще больше сосать будут; Машенька спасибо тебе родная❤❤; Слава Украине 💙; 💛Украина больше всего!!!💛💙; спасибо за всю твою работу, она точно не зря сделана, до кого-то достучалась точно 🙏🇺🇦; 100% правда, но там некому думать; Молчанье знак согласия, подумайте об этом 😔».

Звезда честно показывает кадры разрухи, кадры с пленными и призывает обратить внимание россиян на свою пассивность. Это стоит жизни детям по обе стороны границы.

В России могут ввести военное положение - это военно обяжет всех гражданских, пишет Ефросинина. Она просит российских женщин не допустить этого, чтобы у них диктаторским приказом забрали мужчин на верную смерть! С введением военного положения в России дети обречены на безотцовщину.

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