Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримують українців, які борються за свободу від російських окупаційних військ. На новому відео в Instagram Оля показала, як українці зустрічають російські війська в різних містах.

"Ось так зустрічають "визволителів"! Виходять беззбройні і стримують тілами техніку! (квітів не спостерігаємо) Великий і непереможний народ України! Пишаюся! Дякую!!! Хрін тобі путлер, а не Україну!!!!! Геть З Моєї землі російський окупаційний контингент!!!!!!! Пішли геть з нашої країни!!!!",- написала Полякова.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Мелітополь, це любов", "найкращі"," бережи нас бог", " молодці !!! Захищайте свою землю !!! Вона Ваша !!! В єдності ваша сила !!!!", "Гордість за наш український народ зашкалює".

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