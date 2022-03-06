Як пише Politeka.net, Ольга Сумська кілька днів тому втратила маму. Якийсь час через обстріли вона навіть не могла забрати тіло усобшей, але пізніше навіть змогла попрощатися з нею. Зараз Ольга приходить до тями і підтримує інших українців.
"Закрити небо над Україною! І знову Інфо для росіян про «визвольну операцію»...українські воїни звільняють мирних жителів під жорстокими обстрілами окупантів...у Генштабі показали, як проходить евакуація в Ірпені Київської області. Там, зазначимо, ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали. Значна кількість жителів знаходяться в підвалах. Доставити гуманітарні вантажі неможливо. Сьогодні жителів Ірпеня евакуюють на автобусах, які очікують їх у Романівці.
‼️Під час евакуації вороги відкрили мінометний вогонь по людях. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини, з них двоє дітей. Ще одна людина перебуває у важкому стані через пораненого" - не стала ховати емоції Сумська.
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Також ми писали, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка з першого дня підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У новому пості Володимир підвів підсумки перших десяти діб війни, поділившись кадрами в Instagram.
На кадрах можна побачити результати бомбардувань, а також людей, які готуються зустрічати російських окупантів.
"Відкладаючи на короткий проміжок ненависть, злість і біль. Просто реальність", - написав Дантес.
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