Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская несколько дней назад потеряла маму. Какое-то время из-за обстрелов она даже не могла забрать тело усобшей, но позже даже смогла проститься с ней. Сейчас Ольга приходит в себя и поддерживает других украинцев.

«Закрыть небо над Украиной! И снова инфо для русских об «ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ»…Украинские воины ОСВОБОЖДАЮТ МИРНЫХ Жителей под жестокими обстрелами оккупантов…В Генштабе показали, как проходит эвакуация в Ирпене Киевской области. Там, отметим, враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы. Значительное количество жителей находятся в подвалах. Доставить гуманитарные грузы невозможно. Сегодня жителей Ирпеня эвакуируют на автобусах, которые ожидают их в Романовке.

‼️Во время эвакуации враги открыли минометный огонь по людям. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, из них двое детей. Еще один человек находится в тяжелом состоянии из-за раненого» - не стала прятать эмоции Сумская.

Также мы писали, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда с первого дня поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. В новом посте Владимир подвел итоги первых десяти суток войны, поделившись кадрами в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть результаты бомбежек, а также людей, которые готовятся встречать российских оккупантов.

"Откладывая на короткий промежуток ненависть, злость и боль. Просто реальность", - написал Дантес.

Напомним, в Минфине сообщили украинцам хорошие новости о выплате пенсий в марте

Как сообщала Politeka, Кабмин Украины принял важное решение относительно должников: что нужно знать

Также Politeka писала, что в Киеве на базе Соломенского рынка организовали приготовление выпечки и другой еды для украинских воинов