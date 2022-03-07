Як пише Politeka.net, Президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого. Українці вже 12-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Телеведучий Григорій Решетник, як і всі українські зірки, підтримують українців у цей складний час. Ведучий "Україна має талант" у себе на сторінці в Instagram пошуткував, як назве четвертого сина.
"Нашого четвертого сина зватимуть Байден-Блінкен-Байрактар", - написав Решетник.
"Вирішений. Як вам?",- написав Григорій.
А якщо дівчинка?",- пожартувала дружина Решетника Христина.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ну, а якщо дівчинка то однозначно-Джавеліна!!!", "Нехай краще дівчинка-Вікторія!!!", "Григорій, щиро бажаю вам дівчинку, справжню україночку", "ось хто буде відроджувати Україну".
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