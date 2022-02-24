Как передает Politeka.net, Григорий Решетник прославился как талантливый украинский телеведущий. Больше всего он запомнился по шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".

На своей странице в Инстаграм Решетник опубликовал новые Сториз. На кадрах Григорий Решетник обратился к украинцам и призвал их верить в то, что далее будет всё хорошо. Также он поддержал народ и объяснил, почему украинцы должны оставаться тут.

"Доброе утро! Ну что, страница оптимизма? Утро, солнышко, завел детей в школу и хочу вам снова сказать, чтобы вы верили в наилучшее, чтобы вы обязательно занимались теми вещами, которые вас вдохновляют, своими хобби. И чтобы вы были едины", — призвал ведущий "Холостяка".

"Мы в прекрасной стране живем, мы должны её развивать. Мы должны быть тут, сейчас, всегда чтобы наши дети были еще лучше и в цветущей Украине. Григорий Решетник желает вам хорошего дня и знайте, что я всегда рядом", — высказался Григорий Решетник.

Ранее сообщалось, ведущий "Україна має талант" и друг "Холостяков" Решетник обратился к украинцам.

Также, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила фигурой и раскрыла свой рацион.

Politeka рассказывала, ведущий "Холостяка" Решетник посвятил жене сильные строки.