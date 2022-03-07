Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу"Маска". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Його дружина Христина Гірник розповіла у себе в Instagram, де зараз чоловік, відповідаючи на питання фаната.

"Христиночка, ви не плануєте їхати з України", - запитав фанат.

"Ми виїхали з Києва, вважаю, що з під обстрілів їхати потрібно було обов'язково по-можливості. Але мій чоловік прийняв рішення бути в Україні. Також тут наші батьки. Намагаємося бути корисними, допомагати, як можемо, також Вова вирішив бути в теробороні, хоча я була проти, бо він не має військового досвіду. Але я вірю у все краще для кожного з нас", - написала у відповіді Христина Гірник.

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