Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу"Маска". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Його дружина Христина Гірник розповіла у себе в Instagram, де зараз чоловік, відповідаючи на питання фаната.
"Христиночка, ви не плануєте їхати з України", - запитав фанат.
"Ми виїхали з Києва, вважаю, що з під обстрілів їхати потрібно було обов'язково по-можливості. Але мій чоловік прийняв рішення бути в Україні. Також тут наші батьки. Намагаємося бути корисними, допомагати, як можемо, також Вова вирішив бути в теробороні, хоча я була проти, бо він не має військового досвіду. Але я вірю у все краще для кожного з нас", - написала у відповіді Христина Гірник.
Нагадавши, Зірка" Танців з зірками " Дікусар показав кадри у військовій формі
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Втрати окупантів з дня вторгнення: у Міноборони оприлюднили нові дані, цифри вражають
ЗСУ відбили Чугуїв і розгромили істотне угруповання російських військ: "Противник поніс втрати"
Україна пішла в контрнаступ під Маріуполем, подробиці: "Близько 30 російських окупантів..."
Знайдено тіло відомого російського олігарха, що відомо: "Народився в Україні"
Також Politeka писала, що в Україні запустять "національний роумінг": що це означає Для абонентів
А ще Politeka повідомляла, що вибитих з аеропорту Миколаєва окупантів тепер збирають по кущах