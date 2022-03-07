Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна активно займається допомогою українським громадянам, постраждалим від обстрілів окупантів. Також вона організувала центр допомоги і показує в Instagram різні кадри з життя українців після того, як війська РФ вторглися в Україну.

"Наша найбільша Дитяча онкологія в країні, Охматдит! Поки з російських ящиків ллється лайно у вигляді рятівної операції від нациків ... Покажіть нам вже хоча б одного нациста, покидьки! Поки що всі вони виявляються з воронежів, Хабаровськ, смоленських та інших глибин, де їх матері і дружини ні сном про них ні духом... " - ділиться думками Маша Єфросиніна.

У мережі підтримують:

"Як же боляче💔 😭; нехай всі діти України і світу будуть здорові!😭; Спаси Господи цих нівчому невинних діток; Господи 😭; Господи , бережи наших діток 🙏; Молю Бога про порятунок малюків🙏; Серце не витримує 😭душа розривається😭; Мами України, ви найсильніші! ❤️Нехай ваші діточки будуть здорові!; інших слів не знайти! Невинні діти 🥺" »

Також популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дмитро Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, а в підписі до нього звернувся до своїх шанувальників.

У короткому ролику Дмитро можна побачити у військовій формі, він мило посміхається в камеру, роблячи танцювальне"па". А ось у підписі до публікації танцюрист висловився, що думає про те, що відбувається в країні, звернувшись і до українців, і до окупантів.

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