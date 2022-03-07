Віталій Козловський показав, як зустрічає свій день народження, перебуваючи в Києві.

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський - успішний український артист. Зірка, як і інші вітчизняні знаменитості, підтримує українців у боротьбі проти російської окупації. У новому відео в Instagram Віталій показав, як зустрічає день народження в Києві.

На кадрах Козловський стояв у темряві з тортом, поки йому співали вітальну пісню. Після цього Віталій виконав український гімн разом з гостями, які зібралися на кухні.

"У свій День народження Я бажаю нам, українцям-перемоги!!!! слава ВСУ!

Я вдома. Я в Києві! Ми переможемо!

Українці, люблю вас всім серцем", - написав Віталій під відео.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Вітаю !!! Люблю! Накажи максимум ! Нехай збудеться !!!!", "З Днем Народження, Віталік. Світ!!!!", "З днюхою братик всіх земних Благ", " з днем народження! Бажаю насамперед мирного неба над головою! Буде мир - буде і все інше!".

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