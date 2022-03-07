Як пише Politeka.net, Віталій Козловський - успішний український артист. Зірка, як і інші вітчизняні знаменитості, підтримує українців у боротьбі проти російської окупації. У новому відео в Instagram Віталій показав, як зустрічає день народження в Києві.
На кадрах Козловський стояв у темряві з тортом, поки йому співали вітальну пісню. Після цього Віталій виконав український гімн разом з гостями, які зібралися на кухні.
"У свій День народження Я бажаю нам, українцям-перемоги!!!! слава ВСУ!
Я вдома. Я в Києві! Ми переможемо!
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
«Українська нація здатна не лише зупинити, але й здати на металобрухт»: скільки вже знешкоджено сил окупантів
ЗСУ відбили Чугуїв і розгромили істотне угруповання російських військ: "Противник поніс втрати"
Оплата комуналки під час війни: у Кабміні повідомили про зміни
"День розплати настав": українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році
Українці, люблю вас всім серцем", - написав Віталій під відео.
Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Вітаю !!! Люблю! Накажи максимум ! Нехай збудеться !!!!", "З Днем Народження, Віталік. Світ!!!!", "З днюхою братик всіх земних Благ", " з днем народження! Бажаю насамперед мирного неба над головою! Буде мир - буде і все інше!".
Нагадаємо, Єфросиніна заговорила про гірке життя маленьких українців, не стримавши емоцій
Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука розповіла, де вони зараз
А ще Politeka писала, що встановлена максимальна вартість бензину і дизпалива: у Мінекономіки оголосили суми