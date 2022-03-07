Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - успешный украинский артист. Звезда, как и другие отечественные знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе против российской оккупации. В новом видео в Инстаграм Виталий показал, как встречает день рождения в Киеве.
На кадрах Козловский стоял в темноте с тортом, пока ему пели поздравительную песню. После этого Виталий исполнил украинский гимн вместе с гостями, которые собрались на кухне.
"В свой День рождения я желаю нам, украинцам – ПОБЕДЫ!!!! слава ВСУ!
Я дома. Я в Киеве! Мы победим!
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Украинцы, люблю вас всем сердцем", - написал Виталий под Видео.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Приветствую !!! Люблю! Прикажи максимум ! Пусть сбудется !!!!", "С Днем Рождения, Виталик. Мир!!!!", "С днюхой братец Всех Земных Благ", "С днём рождения! Желаю прежде всего мирного неба над головой! Будет мир - будет и всё остальное!".
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