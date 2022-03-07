Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує підтримувати українців, а також показувати в Instagram багато особистих кадрів.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою, яка зараз намагається підтримати воїнів ЗСУ, а також українців, які постраждали від обстрілів окупантів. Зараз Леся вирішила показати в Instagram кадри, як громадяни нашої країни виживають у складних умовах.

"Я не розумію про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога🇺 🇦" - підтримує Леся словом наш народ і військових. Артистка вірить в успіх своєї країни, яка намагається звільнити землі від нападу окупантів з РФ.

З 24-го лютого росіяни атакують українські землі, а також відмовляються залишати чужу територію і вимагають визнати Крим російським, визнати ДНР і ЛНР і всі території Луганської та Донецької області.

У мережі також вірять в успіх ЗСУ:

"Класно 🔥; перемога за нами! 💪 🏻 ; Я не розумію про що йде мова, перемога наша, згодна; це відмінно! 💙 💛 ; Леся. Ось саме зараз ти 🔥. Перемога за нами. Слава Україні!; Це шедевр! Слава Україні🇺 🇦❤️; це шедевр! Нехай їде на Євробачення! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤; Шедевр🔥; перемога за нами 💪!!! Слава Україні🇺 🇦 🙏❤️".

Також ми писали, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Його дружина Христина Гірник розповіла у себе в Instagram, де зараз чоловік, відповідаючи на питання фаната.

"Христиночка, ви не плануєте їхати з України", - запитав фанат.

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