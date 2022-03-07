Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает поддерживать украинцев, а также показывать в Инстаграм много личных кадров.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей, которая сейчас пытается поддержать воинов ВСУ, а также украинцев, пострадавших от обстрелов оккупантов. Сейчас Леся решила показать в Инстаграм кадры, как граждане наше страны выживают в сложных условиях.

«Я не понимаю о чем идет речь. И так очевидно, что за нами ПОБЕДА🇺🇦» - поддерживает Леся словом наш народ и военных. Артистка верит в успех своей страны, которая пытается освободить земли от нападения оккупантов из РФ.

С 24-го февраля россияне атакуют украинские земли, а также отказываются покидать чужую территорию и требуют признать Крым российским, признать ДНР и ЛНР и все территории Луганской и Донецкой области.

В сети также верят в успех ВСУ:

«Классно 🔥; Победа за нами! 💪🏻; Я не понимаю о чем идет речь, победа наша, согласна; Это отлично! 💙💛; Леся. Вот именно сейчас ты 🔥. Победа за нами. Слава Украине!; Это шедевр! Слава Украине 🇺🇦❤️; Это шедевр! Пусть едет на Евровидение! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤; Шедевр🔥; Победа за нами 💪!!! Слава Украине 🇺🇦🙏❤️».

Также мы писали, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим и звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Его жена Кристина Горняк рассказала у себя в Инстаграм, где сейчас супруг, отвечая на вопрос фаната.

"Кристиночка, вы не планируете ехать из Украины", - спросил фанат.

Напомним, Звезда "Танців з зірками" Дикусар показал кадры в военной форме

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