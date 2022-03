Як пише Politeka.net, Настя Каменських з Потапом показали, як зараз живуть і розповіли під час спеціального інтерв'ю про своє життя під час воєнного стану. Також співачка іноземною мовою спробувала донести проблеми українського суспільства, що страждає від окупаційних військ РФ.

«@primerimpacto @tdandrades Moltes gràcies pel seu suport a Ucrania. Благаю, щоб весь світ почув Україну. І він нас чує! Безцінно розуміти, що ми не одні!

Наша держава є дуже приємною для всіх, кожен політичний лідер, кожен артист, кожна людина з усіх людей, що знаходяться в світі Україна! Please stand with Ukraine. Please help to stop war! Please close the sky! #noflyzoneua " - пише Каменських під спеціальним відео.

У мережі реагують: "Спасибі Вам❤️🇺 🇦; Слава Україні!!! 🇺 🇦 ; Неймовірна Україна!🙌 ; Ми любимо тебе"; Медальку хочете ?)); Ми з тобою; Спасибі Вам за те, що доносите правду! 🙏 🇺 🇦 ; Росія з нами і з нами Бог🙏 😎; Слава Україні🇺 🇦 🇺 🇦; кінець Кар'єрі, жалість.. миру вам!; Перемога буде за Україною!🇰 🇿 🇺 🇦 ; Молодець Настя! Ти сильна! Ти бачиш інформаційну війну. Let the world know o suffering in Ukraine».

Ми також писали, Віталій Козловський - успішний український артист. Зірка, як і інші вітчизняні знаменитості, підтримує українців у боротьбі проти російської окупації. У новому відео в Instagram Віталій показав, як зустрічає день народження в Києві.

На кадрах Козловський стояв у темряві з тортом, поки йому співали вітальну пісню. Після цього Віталій виконав український гімн разом з гостями, які зібралися на кухні.

