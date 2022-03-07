Як пише Politeka.net, 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні, назвавши її "спецоперацією". Після цього російські окупаційні війська почали вторгнення в Україну з усіх боків. Українці не тільки зупинили наступ, а й на деяких ділянках йдуть у контрнаступ. Тоня Матвієнко як і інші українські зірки, підтримує боротьбу України з окупантами. Зірка в новому пості в Instagram вирішила показати маму Ніну Матвієнко, народну артистку України, з якою зняла відео за кілька днів до початку війни.
"Коли ми сповідуємося, ми щось там просимо, покаяння, ну звичайно... Звертаємося до Бога. Але коли людина співає...",- сказала на початку промови Ніна Матвієнко.
"За кілька днів до 24.02", - написала Тоня Матвієнко.
Фанати подивилися відео тисячі разів і написали пару коментарів:
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"Ну скажіть мені люди добрі, хіба можна перемогти таку націю, такий народ, таких жінок, ніколи Слава Україні", "Люблю".
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