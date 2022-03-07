Співачка Тоня Матвієнко, дочка легендарної Народної артистки України Ніни Матвієнко, показала, як виглядала мама за кілька днів до початку війни.

Як пише Politeka.net, 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні, назвавши її "спецоперацією". Після цього російські окупаційні війська почали вторгнення в Україну з усіх боків. Українці не тільки зупинили наступ, а й на деяких ділянках йдуть у контрнаступ. Тоня Матвієнко як і інші українські зірки, підтримує боротьбу України з окупантами. Зірка в новому пості в Instagram вирішила показати маму Ніну Матвієнко, народну артистку України, з якою зняла відео за кілька днів до початку війни.

"Коли ми сповідуємося, ми щось там просимо, покаяння, ну звичайно... Звертаємося до Бога. Але коли людина співає...",- сказала на початку промови Ніна Матвієнко.

"За кілька днів до 24.02", - написала Тоня Матвієнко.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали пару коментарів:

"Ну скажіть мені люди добрі, хіба можна перемогти таку націю, такий народ, таких жінок, ніколи Слава Україні", "Люблю".

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