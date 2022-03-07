Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде, которая находится в Португалии, показала, чем помогает украинцам в это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля. Уже 12-е сутки украинцы защищают свою землю от российских оккупантов и не только остановили наступление, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде, которая сейчас находится в Португалии, показала, как помогает украинцам в это сложное время.

"Хоть мы находимся на расстоянии, это не значит, что мы не чувствуем или не переживаем.

Места не можешь себе найти от понимания, что ты ничего физически не можешь сделать! Все советы, которые ты хочешь дать близким, не работают, так как они лучше знают, как себя защищать в этой ситуации. А новости в интернете вызывают боль, нагоняют панику, и просто не знаешь как реагировать - просто хочешь, чтобы это как можно быстрее прекратилось!

НО и на расстоянии мы делаем все, что в наших силах! Кирилл Макашов открыл фонд в поддержку волонтерам и для гуманитарной помощи Украине", - написала Андраде.

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