Как пишет Politeka.net, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине, назвав ее "спецоперацией". После этого российские оккупационные войска начали вторжение в Украину со всех сторон. Украинцы не только остановили наступление, но и на некоторых участках идут в контрнаступление. Тоня Матвиенко как и другие украинские звезды, поддерживает борьбу Украины с оккупантами. Звезда в новом посте в Инстаграм решила показать маму Нину Матвиенко, Народную артистку Украины, с которой сняла видео за несколько дней до начала войны.

"Когда мы исповедуемся, мы что-то там просим, покаяния, ну конечно... Обращаемся к Богу. Но когда человек поет...", - сказала в начале речи Нина Матвиенко.

"За несколько дней до 24.02", - написала Тоня Матвиенко.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали пару комментариев:

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