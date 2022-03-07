Певица Тоня Матвиенко, дочь легендарной Народной артистки Украины Нины Матвиенко, показала, как выглядела мама за несколько дней до начала войны.

Как пишет Politeka.net, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине, назвав ее "спецоперацией". После этого российские оккупационные войска начали вторжение в Украину со всех сторон. Украинцы не только остановили наступление, но и на некоторых участках идут в контрнаступление. Тоня Матвиенко как и другие украинские звезды, поддерживает борьбу Украины с оккупантами. Звезда в новом посте в Инстаграм решила показать маму Нину Матвиенко, Народную артистку Украины, с которой сняла видео за несколько дней до начала войны.

"Когда мы исповедуемся, мы что-то там просим, покаяния, ну конечно... Обращаемся к Богу. Но когда человек поет...", - сказала в начале речи Нина Матвиенко.

"За несколько дней до 24.02", - написала Тоня Матвиенко.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали пару комментариев:

"Ну скажите мне люди добрые, разве можно победить такую нацию, такой народ, таких женщин, никогда Слава Украине", "Люблю".

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