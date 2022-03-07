Катя Осадча вирішила жорстко висловитися у зв'язку з подіями останніх днів в її рідній країні.

Як пише Politeka.net, Катерина Осадча зараз займається телеграм-каналом з пошуку зниклих дітей, а також намагається підтримати українців у нелегкий час. Через напад окупантів на Україну, багато хто постраждав.

"Яка кількість людської ненависті може знищити ката? Які промені зла посилати пекельному правителю, щоб його просто не стало?

І які ще потрібні жертви, руйнування і скільки ще людського болю і біди, щоб на нас не просто дивилися по телевізору з Європи і Америки, а допомогли, закрили небо, зупинили цей жах " - не стримує емоцій Осадча.

У мережі реагують:

"Господи, за що??!!; 😭 З нами Бог, з нами правда!!! 💙 💛 ; 😢 З нами Бог! Повинні пережити цей жах і просити Бога, щоб якомога швидше! 🇺 🇦 🙏 ; Сволоти ... але Європа і Америка кинули Україну у війну, а тепер підкидають зброю і не зрозуміло, скільки років це знущання триватиме; а ви Катю ще сподіваєтеся на Європу і Америку; НАТО своє фе вже показало, що в німці з Нідерландами, вичікують шакали».

Зазначимо, Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого. Вже 12-ту добу українці захищають свою землю від російських окупантів і не тільки зупинили наступ, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками.

Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде, яка зараз знаходиться в Португалії, показала, як допомагає українцям в цей складний час.

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