Катя Осадчая решила жестко выразиться в связи с событиями последних дней в ее родной стране.

Как пишет Politeka.net, Катерина Осадчая сейчас занимается телеграм-каналом по поиску пропавших детей, а также пытается поддержать украинцев в нелегкое время. Из-за нападения оккупантов на Украину, многие пострадали.

«Какое количество человеческой ненависти может уничтожить палача? Какие лучи зла посылать адскому правителю, чтобы его просто не стало?

И какие еще нужны жертвы, разрушения и сколько еще человеческой боли и беды, чтобы на нас не просто смотрели по телевизору из Европы и Америки, а помогли, закрыли небо, остановили этот ужас» - не сдерживает эмоций Осадчая.

В сети реагируют:

«Господи, за что 😢??!!; 😭 С нами Бог, с нами правда!!! 💙💛; 😢 С нами Бог! Должны пережить этот ужас и просить Бога, чтобы как можно быстрее! 🇺🇦🙏; Сволочи…Но Европа и Америка бросили Украину в войну, а теперь подбрасывают оружие и не понятно, сколько лет это издевательство будет продолжаться; А Вы Катю еще надеетесь на Европу и Америку; Нато свое фе уже показало, что в немцы с нидерландами, выжидают шакалы».

Отметим, Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля. Уже 12-е сутки украинцы защищают свою землю от российских оккупантов и не только остановили наступление, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям.

Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде, которая сейчас находится в Португалии, показала, как помогает украинцам в это сложное время.

Напомним, Никитюк рассказала, какое будущее видит для украинцев

А еще Politeka сообщала, что Козловский показал, как встретил день рождения в это тяжелое время

Также Politeka писала, что Ефросинина заговорила о горькой жизни маленьких украинцев, не сдержав эмоций