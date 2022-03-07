Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним українським телеведучим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Юрій в Instagram опублікував картинку, на якій показав, заради чого варто жити українцям.
На зображенні можна побачити надгробну плиту з президентом Росії і датами "1952 - 2022".
"Є речі, заради яких варто жити", - написав Юрій.
"Слава Україні", - написав Юрій у публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Черга буде більше, ніж у Мавзолей! А з боків пивні намети)))", "Героям слава", "варто, Героям Слава", "прекрасне фото".
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