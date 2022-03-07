Ксения Мишина решила показать, какие сообщения ей приходят и как ей дерзят экс-поклонники, выписывая разные неприятные обращения.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой, которая за годы работы успела подружиться с многими российскими актерами, сотрудничала с ними и обзавелась аудиторией из РФ. Тем не менее, сейчас часть поклонников и коллег артистки поддерживают вторжение РФ в Украину.

Поэтому артистка оборвала связи со всеми, кто поддерживает подобное и продолжает быть на стороне родной Украины. Также звезда публикует информацию в Инстаграм и старается общаться с аудиторией.

Тем не менее, часто Мишиной приходят и разные неприятные обращения:

«Таких сообщений в моем директе – море! Стадо безмозглых пустышек, выращенных для системы. А так информация, которая сейчас преподносится детям в школах России – удобрение для выращивания такого же нового поколения.

Путин поливает свои цветочки. Настоящий дедушка!» - пишет Мишина под одним из сообщений.

Также мы писали, Настя Каменских с Потапом показали, как сейчас живут и рассказали во время специального интервью о своей жизни во время военного положения. Также певица на иностранном языке попыталась донести проблемы украинского общества, страдающего от оккупационных войск РФ.

«Умоляю, чтобы весь мир услышал Украину. И он нас слышит! Бесценно понимать, что мы не одни! Наше государство является очень приятным для всех media, каждый политический лидер, каждый артист, каждый человек из всех людей, находящихся в мире Украина!» - пишет Каменских.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что силы ВСУ отбили город Чугуев и практически уничтожили немалую группировку российских войск.

Также ранее мы информировали о том, что глава Минобороны Резников сообщил об очередном "сюрпризе" для российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ ликвидировали еще двух офицеров армии страны-агрессора.