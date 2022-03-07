Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Юрий в Инстаграм опубликовал картинку, на котором показал, ради чего стоит жить украинцам.

На картинке можно увидеть надгробную плиту с президентом России и датами "1952 - 2022".

"Есть вещи, ради которых стоит жить", - написал Юрий.

"Слава Украине", - написал Юрий в публикации.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

В Черном море уничтожен корабль оккупантов: первые подробности

Оккупанты берут в заложники женщин и детей: в Генштабе рассказали о новых преступлениях врага

Шуфрич пойман в Киеве, арсенал при задержании нардепа впечатляет: "Со спиленным номером..."

Хакеры отключили Россию от своих спутников: контроля больше нет
Показать еще

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очередь будет больше, чем в Мавзолей! А по бокам пивные палатки )))", "Героям слава", "Стоит, Героям Слава", "Прекрасное фото".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" наглядно показала, кто пострадал от действий Путина

А еще Politeka писала, что украинцам рассказали, где наибольшие пробки, и как попасть в Европу без них

Также Politeka сообщала, что Мишина показала, какими сообщениями ее "преследуют" экс-поклонники