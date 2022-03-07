Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Юрий в Инстаграм опубликовал картинку, на котором показал, ради чего стоит жить украинцам.

На картинке можно увидеть надгробную плиту с президентом России и датами "1952 - 2022".

"Есть вещи, ради которых стоит жить", - написал Юрий.

"Слава Украине", - написал Юрий в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очередь будет больше, чем в Мавзолей! А по бокам пивные палатки )))", "Героям слава", "Стоит, Героям Слава", "Прекрасное фото".

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