Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю от российских оккупантов уже 12-е сутки. С момента объявления войны Владимиром Путином пострадали не только украинские военные, но и мирные жители. Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала, кто на самом деле является жертвой войны, поделившись кадрами в Инстаграм.
На кадрах можно увидеть детей, которые погибли во время боевых действий в Украине. По информации Минздрава Украины, 38 детей погибли, а еще 71 ребенок был ранен.
"Это наши дети!
Военные объекты?!
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Какие ещё есть вопросы?!
С каждым днём количество жертв растёт!!!", - написала Кухар.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ни любви, ни тоски, ни жалости!!!Все буде Украина", "это просто жесть. Невинные детки которым бы только жить и строить свою страну", "Бог все видит, будет расплата за все слезы и горе".
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